شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يدشن سفينة «السعديات» الإماراتية متعددة المهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.. سفينة «السعديات» الإماراتية متعددة المهام، إيذاناً بانضمامها إلى الخدمة في أسطول القوات البحرية.

وأعرب سموه خلال الاحتفال، عن سعادته وفخره بمشاركة منتسبي قواتنا البحرية، احتفاءهم بتدشين السفينة الإماراتية لتنضم إلى الخدمة في القوات البحرية.. مؤكداً سموه أن قواتنا البحرية تشهد تطوراً متسارعاً في منظوماتها وكفاءتها الدفاعية وفقاً لأحدث النظم والتقنيات العالمية، ضمن استراتيجية شاملة لتحديث أسطولنا البحري وتعزيزه بصناعات وطنية متطورة.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره لكل العاملين على هذا الإنجاز، وهنأ القوات المسلحة بانضمام دفعة جديدة إلى أسطولها البحري، متمنياً التوفيق للجميع في خدمة الوطن ورفعته.

وتؤدي السفينة التي قامت بتصنيعها شركة مؤسسة «الفتان» الوطنية الإماراتية لصناعة السفن العسكرية، عدة مهام، منها تقديم الدعم اللوجستي إلى المجاميع والتشكيلات البحرية، وتأمين نقل القوات والإمدادات البحرية والإخلاء الطبي، ويبلغ طولها 71 متراً، وعرضها 14 متراً.

وقام سموه بجولة تفقدية على متن السفينة وتوقف عند غرف القيادة والتحكم واستمع من ضباط القوات البحرية بشأن مهام السفينة والتقنيات العالية والنظم الحديثة التي تستخدم فيها.

شهد مراسم الاحتفال بالتدشين، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، وعدد من القادة العسكريين، والمسؤولين. (وام)