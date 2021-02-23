شكرا لقرائتكم خبر عن 12.323 ملـيـار درهـم صفقــات «آيدكس» و«نافدكس» خلال يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: إيمان سرور، نجاة الفارس، عدنان نجم،رانيا الغزاوي، محمد علاء، عماد الدين خليل

شهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم.



9 شركات خارجية

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%. وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدثين الرسميين لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021.



طائرات الإنذار المبكر

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت كانت مع شركة (SAAB AB) لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع (G6000) لمصلحة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3.742 مليار درهم، وعقد آخر مع شركة (RAYTHEON) لشراء صواريخ باتريوت نوع (GEM-T) لمصلحة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات الخارجية أيضاً عقداً مع (FERRETTI) بقيمة 136.3 مليون درهم. كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة (JOINT STOCK) للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الإلكترونية للأهداف الوهمية لمصلحة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 30 مليون درهم، وعقداً مع شركة (HESCO BASTION) لشراء الحوائط الدفاعية لمصلحة قيادة القوات البرية بقيمة 27.9 مليون درهم.



زوارق مرور

وتضمنت الصفقات عقداً مع شركة (RUVEX) بقيمة 3.110 مليون درهم، وصفقة مع (ART INTERNATIONAL EURO) لتوريد قطع الغيار وتقديم التدريب والمساندة الفنية (رادار الكوبرا) لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 110.190 مليون درهم، والتعاقد مع شركة (SAFRAN ELECTRONICS)، لتجديد عقد توفير قطع الغيار والصيانة والإصلاح وفحص المناظير للدبابة لوكليرك، والمدرعة (BMP3) بقيمة 85.470 مليون درهم، إلى جانب عقد مع شركة (DTEC) لشراء زوارق مرور بطول 50 متراً لمصلحة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 233.740 درهم.



شراء صواريخ

من جانبها، قالت المقدم طيار سارة حمد الحجري، إن العقود المحلية تضمنت التعاقد مع شركة (International Golden Group) لشراء صواريخ عيار 122 ملم الصواريخ لمصلحة القوات البرية بقيمة 285 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لتقديم الإسناد الفني وتركيب قواعد الأسلحة وصيانة الأهداف المتحركة لمصلحة مديرية التدريب بقيمة 25 مليون درهم.