شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة مبيعات السيارات العام الجارى رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن العامً الحالي 2021، إنعكاس لحال السوق ومؤشراته التي ظهرت في مطلع العام الماضي 2020، موضحا أن السوق حقق مبيعات وصلت الزيادة بها 26٪؜ مقارنة بالعام الماضي.

وبالرغم من حالة الركود التي أصيب بها سوق السيارات بسبب كوفيد 19 خلال النصف الأول من العام الماضي 2020، الإ أن التقرير الشهري الصادر لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" قد كشف عن نمو مبيعات السيارات بمختلف أنواعها "الملاكي، الأتوبيسات، والشاحنات" في السوق المحلية، بنسبة 22% لتسجل إلى 90 ألفًا و395 وحدة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 74 ألفًا و84 مركبة خلال الفترة المقابلة وهى النصف الاول من عام 2019.

وأضاف حسين، أن مبيعات السيارات المستوردة قد ارتفعت بنسبة 45.3% لتصل إلى 52 ألفًا و458 وحدة، مقابل 36 ألفًا و104 مركبات.

كما أوضح حسين، أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا قد تراجعت بنسبة 0.1% إلى 37 ألفًا و937 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 37 ألفًا و980 مركبة في نفس الفترة من المقارنة.



ووفقا مجلس معلومات سوق السيارات، أميك، فأن مبيعات الملاكى، ارتفعت بنسبة 22%، لتصل إلى 62 ألفا و 171 وحدة خلال أول 6 أشهر من العام 2021، مقارنة مع 51 ألفا و 311 مركبة فى الفترة المماثلة فى العام السابق.



وأكد مصطفى، ذلك بأن السوق خلال بداية العام الجاري 2021 شهد ازدياد مستمر للمبيعات، وهذا واضح جدا من خلال بعض الطرازات التى يوجد عليها طلب كبير وقائمة حجوزات تخطت الـ 3 أشهر.