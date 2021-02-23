شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "داو جونز" يتحول نحو الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين حيث تعرض "ناسداك" لضغوط من خسائر القطاع التكنولوجي، لكن "داو جونز" تمكن من محو خسائره والتحول نحو الصعود في ختام الجلسة.



كانت عوائد سندات الخزانة قد شهدت ارتفاعا في وقت سابق اليوم مما ضغط على أسواق الأسهم، لكن في نفس الوقت، خفف الضغوط عن كاهل الدولار.



ولم يتم الاتفاق بعد على تمرير حزمة التحفيز النقدي المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لدعم الاقتصاد في مواجهة آثار "كورونا".



وأكدت "يلين" في وقت سابق هذا الشهر على أن قيود الإغلاق ربما لا يتم إلغائها هذا العام إذا لم يمرر الكونجرس حزمة التحفيز المقترحة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 3.8% أو ما يعادل 2.25 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 61.49 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني عام 2020، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.7% أو ما يعادل 2.33 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 65.24 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأقل من 0.1% (27 نقطة) إلى 31521 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31653 نقطة وأقل مستوى عند 31286 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 341 نقطة) إلى 13533 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13757 نقطة وأقل مستوى عند 13530 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3876 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3902 نقطة واقل مستوى عند 3874 نقطة.