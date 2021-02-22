شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بفعل القلق من تباطؤ الحصاد في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق من تباطؤ وتيرة الحصاد في أمريكا الجنوبية.



وذكرت وكالات استشارية أن موسم حصاد الذرة والصويا وغيرهما من المحاصيل الزراعية يشهد تباطؤا حيث أن المزارعين في البرازيل لم يحصدوا سوى 15% فقط من محصول الصويا حتى الثامن عشر من فبراير/شباط الجاري.



وأشاروا إلى أن هذه النسبة من الحصاد تعد الأكثر تباطؤا على مدار العشر سنوات الماضية مما دفع عقود الصويا إلى مستوى المتوسط المتحرك لأجل 30 يوما.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أفادت بأن الصادرات الأسبوعية من الصويا بلغت في المجمل 721.845 ألف طن من 922.181 ألف طن في الأسبوع قبل الماضي لكنها قرب توقعات بين 300 ألف و950 ألف طن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 13.82 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.88 دولار وأقل سعر عند 13.71 دولار.