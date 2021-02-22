شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق أعلى مستوى إغلاق منذ بداية الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الضغوط على أسواق الأسهم مما دفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن.



ولا تزال الأسواق في ترقب لنتائج المناقشات حول تمرير حزمة التحفيز النقدي المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لدعم الاقتصاد في مواجهة آثار "كورونا".



وتتواصل المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس من أجل الاتفاق على هذه الحزمة المالية والتي تراها وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بمثابة قوة دفع للاقتصاد وسوق العمل.



وفي سياق منفصل، تحاول الحكومة الأمريكية وأغلب الدول حول العالم السيطرة على جائحة "كورونا" وسط تفاؤل بشأن اللقاحات وقدرتها على احتواء تفشي المرض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3.1% أو ما يعادل 83 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28.085 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الأول من فبراير/شباط، وسجل أعلى سعر عند 28.295 دولار وأقل سعر عند 27.330 دولار.