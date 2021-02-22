شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد إعلان "جونسون" عن خطة تخفيف قيود الإغلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان رئيس الوزراء "بوريس جونسون" عن إجراءات تخفيف قيود الإغلاق من جائحة "كورونا".



وصرح "جونسون" في خطاب متلفز أن بلاده تتجه نحو الحرية أخيرا بعد إغلاقات طويلة الأمد بسبب الجائحة.



وأضاف "جونسون" بأن بلاده تتجه نحو تخفيف قيود الإغلاق حيث تعتزم إعادة فتح صالات الألعاب الرياضية والمحال التجارية بداية من الثاني عشر من مارس/آذار القادم.



يأتي ذلك في ظل إجاءات مكثفة لتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات الفعالة والواعدة للوقاية من الفيروس التاجي.



وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تتقدم على عديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في عدد من وزعت عليهم اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.4065، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.4087 في حين سجل أقل سعر عند 1.3980.