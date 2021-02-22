شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً أعلى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم.



ولا تزال الأسواق في ترقب لنتائج المناقشات حول تمرير حزمة التحفيز النقدي المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لدعم الاقتصاد في مواجهة آثار "كورونا".



وتتواصل المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس من أجل الاتفاق على هذه الحزمة المالية والتي تراها وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بمثابة قوة دفع للاقتصاد وسوق العمل.



وأكدت "يلين" على أن قيود الإغلاق ربما لا يتم إلغائها هذا العام إذا لم يمرر الكونجرس حزمة التحفيز المقترحة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.7% أو ما يعادل 31 دولارا وأغلق المعد النفيس عند 1808.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1812.4 دولار وأقل سعر عند 1778.6 دولار.