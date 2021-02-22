شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع 3% و"برنت" يعزز مكاسبه أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وعززت مكاسبها وسط خسائر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية حيال الطلب العالمي.



وفي ظل الجهود الحثيثة لمكافحة واحتواء جائحة كورونا، تشير توقعات البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل التعافي في وقت لاحق هذا العام نتيجة توزيع اللقاحات المضادة للمرض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 61.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.8% إلى 64.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.