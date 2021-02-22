شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم سعودية إماراتية لمشروعات مشتركة بقطاع الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض (أيدكس2021) أمس، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، وذلك سعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع. وتهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كل من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم الزعابي، وذلك في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض (آيدكس 2021)، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وأوضح العوهلي أن هذا التعاون يأتي امتدادا لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على جميع الأصعدة.

وقال العوهلي «إن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل -بإذن الله- إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال».

من جهته، قال الزعابي «إن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية»، لافتا إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معربا عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطورا كبيرا عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

.. وتفاهم مع هيئة التصنيع الحربي البيلاروسي لبناء علاقات شراكة وتكامل

على هامش مشاركة المملكة في معرض الدفاع الدولي (أيدكس2021)، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بلاروسيا، أمس في مقر الجناح السعودي المشارك في المعرض مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، سعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

ووقع مذكرة التعاون كل من معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي وزير الصناعات الدفاعية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس.

وقال محافظ الهيئة «إن هذا التعاون يأتي امتدادا لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بلاروسيا الصديقة، وما تتسم به من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات بشرية وإمكانات اقتصادية»، لافتا إلى أن اتفاقية التعاون ستعمل على دعم العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال العمل المشترك في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، والتي تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات تطوير القطاع العسكري والأمني.

يذكر أن مذكرة التعاون التي جرى توقيعها بين هيئة الصناعات العسكرية السعودية وجمهورية بلاروسيا تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلاروسيا، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.