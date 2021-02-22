شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الميزانية بـ«النواب» الأمريكي توافق على حزمة مساعدات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي، الاثنين، على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس «كورونا» ويسانده الرئيس جو بايدن. وأقرت اللجنة المشروع بموافقة 19 عضواً بينما عارضه 16 عضواً. ويأمل مجلس النواب بكامل هيئته بإقرار مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات «كوفيد-19» ومعدات طبية أخرى.