شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» يرفع داوجونز.. و«تيسلا» يقود تراجع ناسداك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الاثنين حيث أدى الارتفاع المستمر في عوائد السندات إلى تراجع الرغبة في الأصول ذات المخاطر، وخاصة أسهم التكنولوجيا النامية. وخسر مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً 0.7% في تعاملات متقلبة، منخفضا للجلسة الخامسة على التوالي وسط خسائر كبيرة في أسهم التكنولوجيا.

وهبط مؤشر ناسداك 2%، بينما عكس مؤشر داو جونز خسارة قدرها 200 نقطة وتم تداوله أعلى بنحو 100 نقطة مع قفزة في أسهم ديزني.

وتراجعت أسهم تيسلا 5% وقادت تراجعا جماعياً لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مع انخفاض أسهم أبل وأمازون زمايكروسوفت وألفابيت بأكثر من 1%.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مرة أخرى الاثنين إلى حوالي 1.36% بعد أن قفز 14 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020. وحتى الآن هذا الشهر، ارتفع السعر القياسي بمقدار 27 نقطة أساس. ولامس العائد على 30 عاما أعلى مستوى في عام واحد عند 2.2% يوم الاثنين.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك، قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها الأولية الاثنين بعد أن دفعت تعليقات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي عوائد السندات الحكومية للهبوط، بالرغم من أن توقعات التضخم ومبيعات لجني الأرباح في أسهم التكنولوجيا دفعت المؤشر القياسي للتراجع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة بعد أن هبط بما يصل إلى واحد بالمئة. وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات التجزئة في مقدمة الخاسرين مع هبوطهما 1.9 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وخالفت أسهم شركات السفر والترفيه اتجاه السوق ليصعد مؤشر القطاع 4.3 بالمئة بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة على مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد.