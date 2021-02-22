شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يواصل الصعود إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الجنيه الاسترليني، الاثنين إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن توزيع لقاحات كوفيد-19 في المملكة المتحدة سيجلب تعافيا اقتصاديا وبعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن جدول زمني لتخفيف إجراءات العزل العام.

ووصل الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018 عندما تخطى حاجز 1.40 دولار يوم الجمعة. وسجل مكاسب 2.6 بالمئة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية 2021 وأدت مكاسبه السريعة إلى حديث عن تصحيح محتمل.

وعند الساعة 1725 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.50 بالمئة أمام العملة الخضراء عند 1.4084 دولار. وفي مقابل العملة الأوروبية صعد 0.26 بالمئة إلى 86.34 بنس لليورو بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عام.

(رويترز)