شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تدشّن محطة الخدمة المستقبلية في إكسبو 2020 دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

افتتحت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، محطة الخدمة المستقبلية بتصميم مبتكر في موقع إكسبو 2020. حضر الافتتاح ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة اينوك، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

الاحتياجات اللوجستية

هذا وتساهم المحطة في دعم الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات إكسبو 2020 قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب، بالإضافة إلى توفير الخدمات للجمهور في «دستركت 2020»، المشروع الحضري المتكامل الذي يتميز بموقع سهل الوصول إليه، والذي سيكون جزءاً من الإرث الفعلي لإكسبو بعد انتهاء فعالياته في 31 مارس 2022.

ونالت محطة الخدمة الجديدة التصنيف البلاتيني في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED)، النظام العالمي لتصنيفات البناء من «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء»، والذي يتحقق من مراعاة التصاميم والمباني لعوامل تحسين الأداء استناداً إلى مجموعة مقاييس منها توفير الطاقة وكفاءة استهلاك المياه وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغيرها. وفي أعقاب تفوق اينوك على كافة الاشتراطات بإحرازها 93 نقطة، تصبح محطة خدمة اينوك الجديدة أول محطة خدمة في العالم تحظى بالتصنيف البلاتيني.

استوحت محطة الخدمة تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلاً في شكل شجرة الغاف التي تمثّل رمزاً وطنياً. وتعتبر هذه أول محطة في المنطقة تضم توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، في حين تم إنشاء مظلتها باستخدام ألياف الكربون؛ بما يتوّج إنجازاً مبتكراً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة.

ألياف الكربون

شيّد هيكل المحطة باستخدام 43,000 متر مربع من ألياف الكربون (تعادل 37 طن) - وهي مادة خفيفة صديقة للبيئة تعادل قوتها ثلاثة أمثال قوة الصلب فيما هي أخف منه وزناً بخمس مرات. وصُمم الهيكل باستخدام 133 إطاراً على شكل أوراق شجرة الغاف، تتوسطها مادة إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المبتكرة والمقاومة للتآكل والتي تتيح وصول الضوء الطبيعي وتوفّر 100% حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مُضاءة بأكثر من 3,800 ضوء بتقنية الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED. وتم تشييد الهياكل التسعة التي تدعم المحطة باستخدام 22,500 متر مربع أخرى من ألياف الكربون.

وفي خطوة جريئة لإدخال تقنيات توليد الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في المحطة، تم تركيب 283 لوحاً للطاقة الشمسية لتوليد 143 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً، إضافةً إلى توربينات رياح بحجم 25 متراً لتوليد 12.7 ميغاواط/ساعة من طاقة الرياح سنوياً. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مجموعة اينوك بتوظيف الطاقة النظيفة لتزويد شبكة محطاتها بالطاقة الكهربائية، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

إلهامٌ من الطاقة

وتأكيداً على الشعار الطموح لمجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي «إلهامٌ من الطاقة»، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تفخر مجموعة اينوك بمكانتها كشريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، وتدرك أهمية هذا الحدث الذي يتيح لنا فرصة ثمينة لتمثيل المجموعة والقطاع ودولة الإمارات على المستوى العالمي.»

وكشف الفلاسي، عن افتتاح 40 محطة خدمة جديدة للعام الجاري 2021 في مختلف أنحاء الدولة، وتسعى المجموعة الى افتتاح 20 محطة سنوياً للأعوام الثلاثة القادمة بحسب توافر مساحات الأراضي والتجهيزات واحتياجات المناطق المختلفة لمحطات التزود بالوقود، كما تهدف المجموعة إلى افتتاح 10 متاجر «زوم» ضمن «إكسبو 2020 دبي» بالإضافة لثلاث محطات جديدة في المكان عينه بعد انتهاء فعاليات المعرض. وقال الفلاسي: يأتي إطلاق محطة الخدمة المستقبلية ليسهم في تعزيز حضورنا المتميز في إكسبو دبي، فهي محطة متكاملة تعتمد على تقنيات المستقبل وتجمع بين عدة وسائل لتوليد الطاقة. ولطالما كنا فخورين بقدرتنا على اتخاذ القرارات الجريئة، ما يؤكد على أهمية الكشف عن محطة الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تسخّر قدرات الطاقة المتجددة باعتبارها نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تستشرف مستقبل قطاع بيع الوقود بالتجزئة.

استلهام أفكار جديدة

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي: «باستخدامها الطاقة المتكاملة وأحدث التقنيات، تعيد محطة الخدمة المستقبلية لاينوك تصوّر ما يمكن أن تكون عليه محطة الخدمة، وتجسد رؤية إكسبو 2020 المتمثلة في استلهام أفكار جديدة من أجل صنع مستقبل أكثر إشراقا، بينما نجمع العالم معا لإقامة احتفال عالمي بالابتكار والإبداع البشري. ترمز محطة الخدمة، التي تدمج شكل شجرة الغاف في تصميمها، إلى الطموحات المُشتركة لكل من اينوك وإكسبو 2020، الذي يسعى إلى أن يكون واحدا من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة، عبر دعم التزام دولة الإمارات الواسع نحو الطرق المبتكَرة للتنمية المستدامة، وترك إرث هادف لمنطقتنا.»

وبهدف تحسين كفاءة الحفاظ على الطاقة في المحطة، خُصصت أنظمة متطورة مثل استخدام تقنيات ترشيح الكربون لتدوير مياه الصرف وإعادة استخدامها في الري، وبالتالي تقليل هدر المياه بشكل كبير. كما تم تجهيز المحطة بوحدات استخلاص ماء الشرب من الهواء عبر استخدام تقنيات الأوزون التي تحوّل جزيئات الماء من الرطوبة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب لفريق عمل المحطة.

وإضافةً لذلك، تتضمن محطة الخدمة الجديدة عدداً من التطبيقات للتقنيات المتقدّمة في مجالات تعلّم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تحليل البيانات التي تسهم بدور هام في تخصيص المحطة وخدمات التجزئة للعملاء، وإدارة وتنظيم وقت الانتظار في ساحة المحطة بما يثمر في تحسين تجربة العملاء بالمجمل.

الإضاءة الأرضية

وتم تزويد المحطة بتقنية إرشاد المركبات باستخدام الإضاءة الأرضية التي تحدد الاتجاه الذي يقود المركبات إلى منطقة التزوّد بالوقود ومداخل ومخارج المحطة، علاوةً على أجهزة استشعار تواجد المركبات والإشارات في مناطق التزوّد بالوقود لإخطار العملاء في طابور الانتظار بخلو إحدى مضخات الوقود في المحطة. وتضم اللافتات الرقمية في المحطة 12 مليون شريحة لأضواء LED لإضاءة الشاشات الرقمية في المحطة.

ومن المزايا المتطورة التي تشملها المحطة أيضاً محطات شحن السيارات الكهربائية، وماكينات البيع الذاتي الحديثة المزوّدة بشاشات تفاعلية متعددة الوسائط.

وتعزيزاً لإجراءات السلامة، تستخدم المحطة أنظمة متقدمة لإدارة وقياس حجم الوقود، تراقب باستمرار مخزون وسلامة الخزانات وترصد حالات التسرّب على مدار الساعة، وهي مزوّدة بأنظمة مراقبة لواجهة المضخّة التوربينية.

يشار إلى أن أعمال البناء والتشييد في محطة الخدمة المستقبلية بدأت في شهر أغسطس من عام 2019، وسجّلت مجموعة اينوك خلال هذه الفترة 400 ألف ساعة عمل، دون أي وقت ضائع بسبب الإصابات (LTI)، مما يؤكد التزام المجموعة بالامتثال لأرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

