شكرا لقرائتكم خبر عن «إبداعات عربية ـ 14» يناقش أهمية الابتكار افتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، انطلقت الاثنين فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية» افتراضياً لأول مرة، وتستمر حتى 24 فبراير 2021 تحت شعار «الابتكار في كل مكان».

خلال الافتتاح الافتراضي، قام كل من الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية» والدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «اندكس القابضة» والدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بتقديم كلماتهم الافتتاحية والتي تمحورت حول أهمية الابتكار والإبداع وخاصة في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي تحدث حول العالم.

قال الفريق ضاحي خلفان تميم،: «يمثل انطلاق»إبداعات عربية 14«دفعة قوية للجهود الدولية الرامية إلى خلق آفاق جديدة لتوظيف وتسخير وتطويع الابتكار بالشكل الأمثل في خدمة مسيرة التعافي من جائحة»«كوفيد-19» التي طالت تداعياتها السلبية كافة القطاعات الحيوية في العالم، مهددةً الصحة العامة ومحدثةً تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية».

من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام المدني: «لاقت الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر«إبداعات عربية»، وهي أول نسخة افتراضية للحدث، إقبالاً كبيراً ما يعكس بدوره أهمية هذا الحدث لما يقدمه من نظرة شمولية للابتكار».

وقال الدكتور منصور العور: «يشرّفنا إطلاق«إبداعات عربية 14»، في وقتٍ استثنائي يحتاج فيه العالم إلى حلول فاعلة ومبتكرة لمعالجة القضايا المعاصرة، واستشراف آفاق المستقبل، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للدول العربية وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة المساعي الرامية إلى العودة مجدداً.