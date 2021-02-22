شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» و«العميد» إلى نهائي أغلى الكؤوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب وعصام هجو

قاد البرازيلي إيجور جيسوس شباب الأهلي إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة 12 في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على بني ياس في مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الشارقة، وشهدت طرد مدرب بني ياس للاعتراض، علاوة على جواو فيكتور بالإنذار الثاني وخميس صالح بطرد مباشر للخشونة مع كاراتابيا.لم يظهر شباب الأهلي بمستواه الحقيقي في شوط المباراة الأول، الذي شهد ألغاء حكم المباراة حمد علي يوسف هدفاً لبني ياس سجله سهيل النوبي بداعي التسلل (34) بعد مداولات مع طاقم تحكيم الفيديو استمرت 4 دقائق ، وتفوق شباب الأهلي في الشوط الثاني مستغلا النقص العددي .

وتأهل العميد النصراوي لمواجهة شباب الأهلي في نهائي المسابقة بعد فوزه على الشارقة في ملعب استاد راشد بن سعيد 3-صفر، وهي المرة ال11 التي يصل فيها «العميد» لنهائي الكأس، تقدم النصر بهدف سجله أنطونيو كارفالو في الدقيقة 37، وقبل أن يفيق «الملك» من صدمة الهدف الأول، أضاف الجزائري مهدي عبيد الهدف الثاني في الدقيقة 41، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب تيجالي الذي كان غائبا عن التسجيل لثماني مباريات.

وكانت النتيجة معبرة عن سير اللقاء وأفضلية «العميد»، بل إن تقنية «فار» أنقذت الشارقة من ضربة جزاء مطلع الشوط الثاني إثر احتكاك ماجد سرور مع ريان منديز، وغادر طارق أحمد الملعب متأثراً بالإصابة وشارك حسين مهدي بديلاً. وحاول العنبري تنشيط هجومه بالثنائي أنطونيو جونيور وسيف راشد اللذين حلا بديلين لعبدالعزيز الكعبي وخالد باوزير «ق 61» أملاً في تقليص الفارق، لكن ذلك لم يحدث، وردت القائم تسديدة لتيجالي ، وتألق من النصر بصورة لافتة ريان منديز وتوزي ومهدي عبيد.

وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء إلى كل من طارق أحمد وريان منديز وأحمد شمبيه وعبدالعزيز الكعبي ولوان بيريرا وماجد سرور وتوزي.

مهدي: سنقدم الأفضل في النهائي

أعرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه وبارك للاعبين وإدارة النادي هذا التأهل، مؤكداً جاهزية الفريق للمباراة النهائية التي ستكون مختلفة تماماً على حد قوله.

وعن سبب الأداء المتواضع للفرسان في الشوط الأول، قال: «توقعنا مباراة صعبة وكانت مغلقة من الطرفين، وبشكل عام أدينا أفضل في الشوط الثاني، ولا ننسى أن ماجد حسن عائد من إصابة، كما أن كارتابيا لم يلعب أسبوعين، فضلاً عن أن الفريق يلعب بشكل مضغوط للغاية، حيث يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ولكن الشيء الأهم أننا سجلنا هدفاً ، وحافظنا عليه للنهاية».

مدرب بني ياس: الحكم قتلنا

أبدى جورجي مساعد مدرب بني ياس الذي حضر المؤتمر الصحفي، أسفه الشديد لخسارة فريقه وقال : «نشعر بالحزن لخروجنا من الكأس، الأمر ليس بأيدينا، للأسف حكم المباراة قتلنا، فهو ألغى هدفاً صحيحاً لنا في الدقيقة 33، ولا ندري لماذا اتخذ هذا القرار، كما قام بطرد لاعبين ، وربما يكون محقاً في الطرد الأول لتلقي جواو فيكتور إنذارين، لكن الطرد الثاني الذي تلقاه خميس الحمادي ظلمنا فيه».

وقال فواز عوانة لاعب بني ياس على حسابه ب«تويتر»: «أشكر إخواني اللاعبين، كنتم رجالاً، وتستحقون الأفضل، ونتأسف للإدارة والجمهور ، والقادم أفضل إن شاء الله».

العنبري: سنطوي الصفحة ونعود

أعرب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عن حزنه لخسارة فريقه أمام النصر، لكنه أكد أن فريقه سيطوي الصفحة سريعاً من أجل التركيز في الدوري الذي أصبح هدف المرحلة المقبلة، لكونه البطولة الوحيدة المتبقية للشارقة في الموسم الجاري.

وعن أسباب الخسارة، قال العنبري: «نحن نمر بمرحلة صعبة للغاية، وأصعب ما فيها هو افتقادنا لثبات التشكيل الذي كان أبرز ما يميزنا، والسبب في ذلك يعود لكثرة الإصابات والإنذارات، لكني على ثقة أننا سنعود أقوى وسنتخطى تلك المرحلة بالتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب من أجل عودة قوية للفريق».

دياز: حققنا الفوز بجدارة

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الشارقة الذي يعد أحد أقوى الفرق، إلا أن لاعبي النصر قدموا أداء رائعاً، مكنّهم من تحقيق الفوز بثلاثية على فريق صعب للغاية.

وأكد دياز أن النصر يمتلك فريقاً جيداً للغاية، وهو قادر على المنافسة على البطولات، معرباً عن أمنياته بأن تكون هذه المباراة انطلاقة كبرى نحو تحقيق الألقاب.

وأضاف: «النصر لم يصل إلى 100% من الصورة التي نتمناها، لكننا سعداء بالأداء، ونسعى إلى مزيد من التطوير

وقال: اليوم عيد ميلاد تيجالي، وهدفه جاء في وقته حتى يستعيد مستواه كهداف .