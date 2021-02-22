شكرا لقرائتكم خبر عن مختبر للابتكار لفريق إدارة طوارئ الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:الخليج

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مختبر الابتكار لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء، الذي نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، في مقر نادي ضباط الشرطة، تزامناً مع أسبوع «الإمارات تبتكر 2021».‏

تضمن المختبر الابتكاري مناقشة محورين أساسيين لتطوير الخطة الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة جائحة كوفيد-19، ‏ويناقش محور ضبط المخالفين المعني بالجهات المنفذة، المخالفات المتكررة، ومتابعة ومراقبة البروتوكول الوقائي، أما محور الوقاية، فيناقش التواصل مع المصاب ومتابعة الحالة، والفحص، والتطعيم، وتم عرض الأفكار التي طُرحت في المختبر، ومناقشتها مع الفرق المشاركة لإيجاد الحلول للمحاور، للخروج بمخرجات إيجابية تدعم الأهداف المشتركة.

و أكد اللواء سيف الزري الشامسي خلال حضوره المختبر على أهمية إقامة المختبرات الابتكارية، لدورها الكبير في توليد حزمة من الأفكار، والآراء ‏والمقترحات الهادفة التي تسهم في البحث عن الفرص والتحديات والحلول.