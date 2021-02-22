شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تطلق الحضور الذكي لموظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

فعّلت إدارة الموارد البشرية والمالية في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، نظام إسناد بما يمكّنها من قياس ومتابعة إنتاجية الموظفين وتحقيق شفافية أعلى في مجالات الالتزام بالحضور.

قال عبدالله بوعلي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الدائرة، نسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق رقابة ذاتية من الموظف على التزامه بالدوام، وتوفير تقارير إدارية للقيادين عن مدى التزام موظفيهم بساعات العمل.

ومر نظام إسناد بعدة مراحل تطويرية بدأناها بالبوابة الإلكترونية للدائرة، واليوم نشهده عبر التطبيق الذكي (DPW ESNAD APP) ليوفر للموظف الحضور الذكي، إضافة إلى بيانات كاملة عن أوقات حضوره وانصرافه وأيام غيابه. مؤكداً أن هناك 200 موظف يسجلون حضورهم وانصرافهم من العمل بطريقة ذكية عبر المنصة الافتراضية على هواتفهم الذكية.

وأكد أن إطلاق خاصية الحضور والانصراف الذكي لموظفي الدائرة يعني التحول إلى المرحلة الذكية وهي ما ترمي إليها استراتيجية الدائرة.