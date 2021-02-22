شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شريف مستشارا لوزارة السياحة والآثار لشئون التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، إنه تولى منصب مستشار وزارة السياحة لشئون التحول الرقمي، حيث جاء الترشيح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال الشريف والذي شغل منصب مساعد وزير الاتصالات الأسبق، في تصريحات خاصة لليوم السابع انه التقى بالعاملين بالوزارة، لبحث ملف التحول الرقمي بالوزارة و المشروعات التي يتم تنفيذها بهذا الشأن.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.