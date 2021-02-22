شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": إلزام شركات المحمول بإخطار المستخدمين بالخصومات للشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد إبراهيم مدير إدارة الحوكمة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن خطة استراتيجية وضعها الجهاز للحفاظ على حقوق المستخدمين وتوعيتهم بكثير من الخدمات، حيث في عام 2020 كان هناك مشكلة فى نقل الأرقام، وهناك 2 مليون عميل استخدموا الكود المخصص لذلك.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال، إلى إلزام شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم، مؤكدا أن ذلك وسيلة للشفافية.

وأكد مدير إدارة الحوكمة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن كل الشركات متجاوبة للقرارات وهدف الشركات أن يكون العميل راضى بالخدمات.