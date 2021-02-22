شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع دولارين.. وبرنت يقفز إلى 64,95 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أسعار النفط تقفز دولارين، ونفط برنت يقفز إلى 64,95 دولار للبرميل.

وفى وقت سابق سجلت أسعار النفط ، 63.46دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 55 سنتا أو ما يوازي 0.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.71 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 47 سنتا أو ما يوازي0.8%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا وفقا لرويترز وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.