شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره مع التركيز على سوق السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وعمقت العملة خسائرها لاحقا مع استمرار متابعة الأسواق لحركة سندات الخزانة الأمريكية.



كانت عوائد سندات الخزانة قد شهدت ارتفاعا في وقت سابق اليوم مما ضغط على أسواق الأسهم، لكن في نفس الوقت، خفف الضغوط عن كاهل الدولار.



ولم يتم الاتفاق بعد على تمرير حزمة التحفيز النقدي المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لدعم الاقتصاد في مواجهة آثار "كورونا".



وتتواصل المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس من أجل الاتفاق على هذه الحزمة المالية والتي تراها وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بمثابة قوة دفع للاقتصاد وسوق العمل.



وأكدت "يلين" على أن قيود الإغلاق ربما لا يتم إلغائها هذا العام إذا لم يمرر الكونجرس حزمة التحفيز المقترحة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90 نقطة.