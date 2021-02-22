شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً رغم مواصلة النفط مكاسبه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف، وذلك في ظل مواصلة النفط مكاسبه مما ينعكس إيجاباً على أداء العملة الكندية.



هذا، وتتواصل جهود الحكومة الكندية في مكافحة فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المعتمدة لديها، ومن أبرزها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا".



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 61.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.8% إلى 64.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7934، وسجل أعلى سعر عند 0.7949 في حين سجل أقل سعر عند 0.7902.