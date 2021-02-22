«الحبوب» تشتري 355 ألف طن قمح من استثمارات سعودية بالخارج

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وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي أنه تم ترسية كمية القمح على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات الميز النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.وبين أن هذه الترسية تأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية بالخارج، ودعما للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.
وأفاد أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، حاثا المستثمرين السعوديين على التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين.
من جانبه، أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس إلى أن الكمية التي تم ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة (مايو- ديسمبر2021)، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج، مبينا أنه سيتم استقبال الشحنات المتعاقد عليها بفروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، جازان، ينبع التجاري).
وأبان أن المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، حيث من المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي كحد أقصى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تنفيذ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء وذلك لمدة خمس سنوات، إضافة إلى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يتم طرحها.
شراء قمح من شركات سعودية مستثمرة بالخارج
- الكمية 355 ألف طن قمح
- تمثل 10% من استهلاك المملكة سنويا
- المورد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)
- التوريد خلال الفترة (مايو-ديسمبر2021)
- موانئ التوريد (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، جازان، ينبع التجاري)
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