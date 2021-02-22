ارتفاع مؤشر جودة البيانات الوظيفية بالقطاع الحكومي إلى 72%

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وأوضح مركز (أداء) في تقرير أمس، أنه وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المالك للمؤشر) تم العمل على تطوير مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي؛ بما يحقق تحسين جودة البيانات للموظفين في القطاع العام، ويعكس القدرة على تخطيط القوى العاملة، إضافة إلى إسهامه في معرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية في مختلف التخصصات التي تناسبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل .وذكر المركز أن 484 جهة قدمت بياناتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، لافتا إلى تنفيذه لأكثر من 15 ورشة عمل للجهات الحكومية خلال ذلك العام؛ تناولت شرح آلية حساب نتائج المؤشر، كما يتواصل المركز مع جميع الأجهزة الحكومية بشكل مستمر للإجابة عن استفساراتها وتقديم الدعم اللازم في تحليل أداء المؤشر؛ لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر، وإضافتها على منصة أداء الالكترونية.
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