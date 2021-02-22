شكرا لقرائتكم خبر رئيس البنك الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتأتي الاتفاقية تنفيذا للمسار الثاني لمجموعة البنك لمواجهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وقع مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، اتفاقية تسهيلات تجارية للقطاع الخاص والمؤسسات المالية والحكومية بالدول الأعضاء.وتأتي الاتفاقية تنفيذا للمسار الثاني لمجموعة البنك لمواجهة كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.