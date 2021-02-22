26,697 زيارة

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وأسفرت الزيارات عن ضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الوزارة 2601 إنذار للمنشآت المخالفة، وتلقت 1155 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ تعاملت معها فرق التفتيش الميداني.ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، مبينة أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف مناطق المملكة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).
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