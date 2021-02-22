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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحلة التقاضي أمام اللجان ‏الضريبية، عنوان ورشة عمل تنظمها غرفة حائل اليوم -عبر الاتصال المرئي- بالتعاون مع مجلس الغرف ‏السعودية ‏والأمانة العامة للجان الضريبية. وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة ‏والطلاب ‏والطالبات من التخصصات ‏ذات العلاقة والمستشارين القانونيين و‏أعمال اللجان ‏الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في ‏المخالفات والمنازعات ‏الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى ‏والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان ‏الضريبية. ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة. ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة. التسجيل ‏عبر الرابط ‏‏: ‏zoom.us/j/97371908879‏.

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