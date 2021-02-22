شكرا لقرائتكم خبر رحلة التقاضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة والطلاب والطالبات من التخصصات ذات العلاقة والمستشارين القانونيين وأعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية.ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة.
التسجيل عبر الرابط : zoom.us/j/97371908879.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة التقاضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.