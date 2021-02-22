بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9.09 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 09ر9 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5699 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر178 مليون سهم تمت عبر 9117 صفقة نقدية بقيمة 19ر32 مليون دينار (نحو 2ر106 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 96ر4659 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر108 مليون سهم تمت عبر 4726 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 مليون دينار (نحو 3ر30 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 08ر6226 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر69 مليون سهم تمت عبر 4391 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 5ر75 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر6 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4842 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر83 مليون سهم تمت عبر 3005 صفقات نقدية بقيمة 05ر7 مليون دينار (نحو 2ر23 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (رماية) و(كامكو) و(منشآت) و(نابيسكو) أما شركات (وطني) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(عقارات) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(شارقة أ) و(آبار) و(قيوين أ) الأكثر انخفاضا.