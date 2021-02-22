إحالة 5 مخالفين للنيابة روجوا لأسهم 37 شركة في «تويتر»

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جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بإحالة المشتبه بهم، لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي روج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 37 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 إلى 1 أكتوبر 2020.ويأتي القرار انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم، استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح، تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تعلن للعموم على موقعها الالكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
مخالفون لنظام سوق الأسهم:
- العدد: 5 مخالفين - حالات الاشتباه شملت أسهم 37 شركة
- الفترة من 20 يناير حتى 1 أكتوبر 2020
- إدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية
- التداول (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة
- الترويج لآراء على (تويتر) وأحد المنتديات بهدف زيادة السعر
- التداول (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء
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