تسجيل الموظف بنظام العمل المرن آليا في التأمينات عند توثيق العقد

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وأوضحت أن عقد العمل المرن يخضع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة، مشيرة إلى أن تنظيم العمل المرن يلزم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام التأمينات الاجتماعية، حفظا لحقوق الموظفين وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي يقدمها النظام.وبينت أنه يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات، تسجيل 168 ساعة عمل عند منشأة واحدة أو منشآت عدة، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة، لافتة إلى أن العمل المرن هو عمل يؤديه الموظف السعودي سواء كان ذكرا أو أنثى، غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحتسب الأجر فيه بنظام الساعة، ويحتسب العامل بعقد (مرن) لدى صاحب العمل في نسب التوطين، وذلك وفق النسب المعتمدة في برنامج نطاقات.
يذكر أن «العمل المرن» يعد أحد البرامج التي وجدت لخدمة الوطن ومساعدة المواطنين لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة، ودمجهم بسوق العمل بمرونة، بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل، كما أن نظام العمل المرن يشمل جميع الفئات العمرية التي يمكنها أن تعمل وفقا لهذا النظام، وكذلك جميع المهن.
شروط احتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات
- تسجيل 168 ساعة عمل عند منشأة واحدة أو منشآت عدة
- ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة
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