شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 791 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة 5 جنيهات في أسواق الصاغة، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالميا، إلي 1808 دولار بقيمة ارتفاع 10 دولارات عن صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيها

الجنيه الذهب 6328 جنيها

اونصة الذهب 1808 دولار.

وقال جورج عبد الله أحد منتجي الذهب في مصر، إن المعدن النفيس يعوض خسائره بعد أن تكبد خسائر حادة ليقترب إغلاق الأسبوع المنقضي على هبوط يتجاوز 2.80% منخفضا من أعلى مستويات وصل لها الذهب عند 1827 دولار للاونصة إلى أدنى مستويات الأسبوع عند 1760 دولار والتي تمثل أقل قيمة للذهب في 11 أسبوعا متتاليا.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الانخفاضات تعود لعدة أسباب منها حركة عائدات السندات الأمريكية إلي جانب مسار الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى و أخيراً نسبة التفاؤل في الأسواق و الميل إلى المخاطرة ببيع و شراء اسهم الشركات الكبرى المدرة للارباح.

وأشار، إلى أن ارتفاع عائدات السندات و الدولار الأمريكي و تحسن أداء شهية المخاطرة خلق حالة انخفاض مستمر في أسعار الذهب الأسبوع الماضي باعتبار ان الذهب ملاذ آمن من الأصول التي يلجأ لها المستثمرين في أوقات عدم اليقين، وحالياً المعدن الأصفر يسجل ارتفاعاً لتعويض هذه الخسائر.