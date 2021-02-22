شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد .. الشركة العربية السويسرية " أسيك" توضح أسباب إنهاء التعاقد مع مصر بنى سويف للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الشركة العربية السويسرية " أسيك" ردا موقعا من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أشرف الكحكى ، وذلك على الخبر المنشور بموقع الخليج 365 بتاريخ 19 فبراير 2012 ، تحت عنوان "مصر بنى سويف للأسمنت تنهى التعاقد مع أسيك وتخصم 90 مليون جنيه" ، وعملا بحق الرد ننشر ما أوردته شركة أسيك في خطابها المرسل لليوم السابع..

وقالت شركة " أسيك" في ردها على الخبر المنشور باليوم السابع: " تعليقا على ما ورد بالخبر المنشور عن أسباب إنهاء التعاقد بين شركة مصر بنى سويف للأسمنت وبين الشركة العربية السويسرية "أسيك" ، أن الخلاف بين الشركتين خلاف تعاقدى والشركة العربية السويسرية " أسيك " ، لن تدخر وسعا في سبيل المحافظة على حقوقها المادية والمعنوية قبل شركة مصر بنى سويف للأسمنت، وتنتهج الطرق الشرعية، وأن مجال ذلك القضاء بمختلف أنواعه ودرجاته، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الشركة العربية السويسرية للهندسة " أسيك" ، للمطالبة بحقوقها وبكافة أنواع التعويضات سواء المادية عن الإنهاء وفقا للتعاقد، أو كتعويض عن الأضرار الأدبية.

ونوهت شركة " أسيك" في ردها ، أن أحمد هيكل ليس مالكا للشركة العربية السويسرية للهندسة" أسيك "، وليس عضوا بمجلس إدارتها.