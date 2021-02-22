شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 22-2-2021.. المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 22-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها موافقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 300 مليون جنيه لمشروع "توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الأسكندرية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار وهي كالتالي:

وزيرة التخطيط تعتمد 300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 300 مليون جنيه لمشروع "توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية" كدفعة مقدمة للبدء فى تنفيذ رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

بلومبرج: ناصف ساويرس يبيع حصته بأكبر شركة طيران خاص مقابل 4.7 مليون دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الملياردير ناصف ساويرس وافق على قبول صفقة استحواذ بقيمة 4.7 مليون دولار على حصته فى شركة Signature للطيران، وهى خطوة نحو إنهاء معركة للسيطرة على شركة الطيران الخاصة.

ناقلة الغاز المسال تغادر ميناء دمياط بعد تحميل أول شحنة للتصدير منذ 8 سنوات

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن مغادرة ناقلة الغاز المسال GOLAR GLACIER ميناء دمياط متجه إلي بنجلادش وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحميل أول شحنة غاز من مصنع الإسالة بدمياط علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط بعد توقف دام لأكثر من ثمان سنوات.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

غرفة السياحة: استئناف الرحلات البحرية وفتح المحميات للزيارة بعد تحسن الطقس

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن فتح المحميات الطبيعية للزيارة بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك فتح جميع السقالات "ترافكو- مارينا- بيت القرش- الغواصة" لاستئناف الرحلات البحرية نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

أسعار الذهب ترتفع جنيهين للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات الاثنين 22 فبراير 2021، بقيمة 2 جنيه في السوق المصري للمرة الثانية، وذلك على خلفية ارتفاع عالمي للمعدن الأصفر بقيمة 16 دولار حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة إلى 1798 دولارا، وتشير التوقعات إلى تغيرات نحو الارتفاع المحدود خلال الساعات القليلة القادمة.

المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب العام الجارى تمثل 75% من الإيرادات

قال رجب محروس متحدث وزارة المالية، إن الضريبة من أهم الموارد العامة وأحد موارد الخزانة العامة للدولة، كاشفا عن أن حجم الإيرادات المتوقع خلال العام الجارى تريليون و288 مليار جنيه.

وزيرة التخطيط: 7 مارس صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للمرأة.