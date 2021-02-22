«أسوشيتد برس»: دبي مركز عالمي لتوزيع اللقاحات

كانت الطائرة التابعة لشركة «طيران الإمارات» التي هبطت في وقت مبكر، من يوم الأحد الماضي، في دبي، قادمة من بروكسل، محملة بعشرات الآلاف من الجرعات من لقاح «فايزر- بايونتك»، وكانت هذه الشحنة جزءاً من الجهود التي تبذلها أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط للتحوّل من نقل الركاب إلى شحن البضائع، وشغل دور مركزي في السباق العالمي لتوزيع اللقاحات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة «أسوشيتد برس».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انطلق العمال حول مدرج في مطار دبي الدولي، وقاموا بتفريغ العديد من حاويات الألمنيوم المكدسة بقوارير لقاح «كوفيد-19». وأصبحت محطة العبور الرئيسية في المطار، والتي كانت تستخدم سابقاً لشحن الأدوية، قلب شبكة إمدادات اللقاحات حول العالم، إذ قامت «طيران الإمارات» بتوزيع ملايين الجرعات في أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا ومصر والهند، وأماكن أخرى.

ومع وجود مساحة تخزين مبردة تبلغ 15 ألف متر مربع، يمكن للمنشأة المترامية الأطراف المساعدة في الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة لحفظ لقاحات «فايزر- بايونتك»، إذ يجب حفظها في درجة حرارة شديدة البرودة تبلغ سالب 70 درجة مئوية.

من ناحية أخرى، تعمل دولة الإمارات على تسريع جهود استيراد اللقاحات على الرغم من تأخر العرض. وتعتمد الدولة التي تعتبر من أسرع الدول في توزيع اللقاحات في العالم، بشكل كبير على لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، كما تقدم للمقيمين مجموعة متنوعة من خيارات التطعيم الأخرى، بما في ذلك لقاحات «فايزر»، و«سبتونك»، و«أسترازينيكا».

وتقوم «طيران الإمارات» أيضاً بتجميع سلسلة إمداد واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، وتخدم بشكل خاص البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لتخزين ونقل اللقاحات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة «موانئ دبي العالمية» وشركة «طيران الإمارات» عن إنشاء «تحالف لوجستي للقاحات» يخطط لتوزيع ملايين الجرعات الإضافية حول العالم.

وقال جوليان سوتش، مدير التطوير التجاري في شركة الإمارات للشحن الجوي «سكاي كارجو»: «أعتقد أننا في موقع استراتيجي رئيسي لنكون قادرين على توصيل هذه اللقاحات إلى البلدان النامية التي لا تستطيع الحصول عليها».

وتأتي خطوة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تكتسب فيه دبلوماسية اللقاحات زخماً في جميع أنحاء العالم، مع قيام دول مثل الصين بتوزيع الجرعات كجزء من الجهود السياسية والتجارية الطموحة. (أ.ب)