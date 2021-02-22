شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تهوي 10% بعد تغريدة ماسك وتصريح يلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكبر في العالم «بيتكوين» بأكثر من 10% دون 52 ألف دولار الاثنين، وذلك وفقاً لبيانات «كوين ميتريكس». ولم يكن هناك تفسير واضح في البداية لسبب هبوط سعر «بيتكوين»، ولكن يبدو أن ذلك حصل بعد تغريدة لإيلون ماسك رئيس «تيسلا» يوم السبت، قال فيها إن أسعار البيتكوين والإيثريوم تبدو مرتفعة للغاية.

وكانت بيتكوين وصلت إلى أكثر من 58 ألف دولار يوم الأحد، لكنها عكست مسارها منذ ذلك الحين. وتم تداولها أقل بنحو 8% بسعر 53375 دولار وصولاً إلى قيمتها الحالية عند 51993 دولاراً.

وتجدر الإشارة إلى أن تقلبات الأسعار التي تزيد عن 10% ليست نادرة في العملات المشفرة. حيث صعدت «بيتكوين» ذات مرة إلى نحو 20 ألف دولار في عام 2017 قبل أن تتخلص من 80% من مكاسبها العام التالي.

إلى ذلك، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين من أن عملة البيتكوين هي «أصل مضارب للغاية» معربة عن قلقها من خسارة المستثمرين لأموالهم. وقالت رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق: «إنها طريقة غير فعالة أبداً لإجراء المعاملات». وفي نفس الوقت قالت يلين إنه «من المفيد أن يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملة رقمية بالدولار».

وقد يكون كلام يلين أيضاً سبب آخر لتراجع العملة حيث إن أي عملة رقمية مرتبطة بالدولار ستكون أكثر قوة.

ولا تزال العملة الرقمية مرتفعة بأكثر من 80% حتى الآن هذا العام. ففي الأسبوع الماضي، بلغت قيمة البيتكوين 1 تريليون دولار في السوق لأول مرة، لكنها عادت الآن إلى ما دون هذا المستوى.

ظهر ماسك مؤخرًا كمؤمن بعملة البيتكوين، واصفا إياها بأنها «شيء جيد» وقال إنه يعتقد أنها «على وشك الحصول على قبول واسع النطاق من قبل خبراء التمويل التقليديين.»

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت «تيسلا» إنها اشترت بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار وستقبل العملة المشفرة كدفعة لمنتجاتها. جنى صانع السيارات الكهربائية ما يقرب من مليار دولار من الأرباح الورقية من استثمارها في البيتكوين، وفقًا لدان إيفز من شركة ويدبوش سيكيوريتيز. (وكالات)