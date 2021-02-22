شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف جديد من «هواوي».. اندفاع آخر في وجه العقوبات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «هواوي» هاتفاً جديداً قابلاً للطي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الصينية تساؤلات حول مستقبل أعمال الهواتف المحمولة التي تضررت من جراء العقوبات الأمريكية.

ويسلط إطلاق هاتف «ميت أكس 2» الضوء على اندفاع هواوي المستمر في مجال الهواتف الذكية المتطورة، إذ تتضمن بعض المزايا الرئيسية للهاتف الجديد شاشة خارجية وأخرى داخلية تظهر عند فتح الهاتف. ويبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.45 بوصة، في حين تأتي الشاشة الخارجية بـ 8 بوصات. كما لدى الهاتف كاميرا خارجية مزودة بـ 4 مستشعرات للعمق والتكبير. ويعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000 الحديث المصنّع من قبل الشركة الصينية.

ويبلغ سعر الإصدار بذاكرة 256 جيجابايت 17,999 يوان (2,787 دولار)، بينما يبدأ سعر الجهاز الذي يأتي بذاكرة 512 جيجابايت 18,999 يوان. وسيتاح الهاتف في الأسواق الصينية اعتباراً من 25 من فبراير الجاري، إلا أن الشركة لم تذكر ما إذا كان الهاتف سيكون متوفراً في الأسواق الدولية. (وكالات)