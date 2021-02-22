شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "تهامة للإعلان" تُمدد اتفاقية التوزيع الحصرية مع "هوتن مفلن هاركورت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قيام شركتها التابعة "شركة تهامة للتوزيع" بتمديد اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة تكنولوجيا التعليم - هوتن مفلن هاركورت.

وقالت تهامة للإعلان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه تم تجديد الاتفاقية ما بين تهامة وشركة تكنولوجيا التعليم - هوتن مفلن هاركورت، والتى تعد المزود العالمي الرائد للمناهج التعليمية للفترة من الروضة و حتى الثانوى.

وبموجب الاتفاقية، يكون لتهامة حق التوزيع الحصري لمنتجات هوتن مفلن هاركوت فى المملكة العربية السعودية. وبحسب البيان، تسري الإتفاقية حتى ديسمبر 2023، متضمنه بند يسمح بتمديدها حتى ديسمبر 2025، علماً بأن قيمة العقد تتوقف على قيمة المنتجات المشتراه في الفترة من 2021 وحتى 2023.

يُذكر أن تهامة وهاركورت أسستا شراكة ناجحة منذ عام 2010، لتقديم خدمات تعليمة متكاملة لأكثر من 170 مدرسة في جميع أنحاء المملكة. وتواصل تهامة تطوير خدماتها المتكاملة لعملائها والتى تمتد لتشمل التدريب والتطوير المهني.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.