شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات بفعل ضغوط عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين نتيجة الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والضغوط أيضا على أسهم شركات التكنولوجيا أبرزها أسهم شركتي "آبل" و"مايكروسوفت".



هذا، ومن المنتظر أن يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ غدا الثلاثاء للتطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي وخطوات السياسة النقدية.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 31397 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3882 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 13673 نقطة.