شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع لأعلى مستوى في 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية حتي تجاوز المعدن الصناعي مستوى 9000 دولار للطن للمرة الأولى في تسع سنوات متخذا خطوة جديدة نحو تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق كان بلغه في 2011.



ويتوقع محللون تراجعا في المعروض العالمي من النحاس بالتزامن مع قوة الطلب في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من الجائحة، ومن ثم، سيشهد النحاس مزيدا من الارتفاع في الأسعار.



وارتفعت أسعار النحاس أيضا اليوم في ظل ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع من خام الحديد إلى النيكل كما عزز النفط من صعوده بأكثر من 20% خلال العام الجاري.



ويهرع مستثمرون نحو النحاس بفعل الرهان على ارتفاع الطلب في السنوات المقبلة حيث تطلق الحكومات العنان للمزيد من برامج التحفيز النقدي فضلا عن استهداف تنفيذ مشروعات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للسيارات الكهربائية وهي قطاعات تحتاج للناس بكثافة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن تسليم 3 أشهر بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش إلى 8728.6 دولار للطن، وذلك بعدما ارتفع أعلى 9000 دولار للطن في وقت سابق بالجلسة.