شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع 2% بعد تحسن الطقس فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تحسن الطقس البارد فى الولايات المتحدة ،والبدء فى تشغيل مصافي التكرير المتوقفة عن الإنتاج فى ولاية تكساس ، الأمر الذي يقلص مخاوف حدوث تكدس فى مخزونات الخام التجارية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.2% إلى مستوي 60.20$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.93$، وسجل أدنى مستوي عند 58.86$ ،وصعد خام برنت قرابة 2.0% إلى مستوي 63.98$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.83$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.56$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 2.2% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بالإضافة إلى مخاوف تجدد أزمة التخزين فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 0.75% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،فبخلاف عمليات التصحيح ،كان هناك أزمة الطقس البارد فى الولايات المتحدة.

على حسب أخر الأنباء الواردة من الولايات المتحدة ،بدء الطقس البارد الذي ضرب مناطق وسط وغرب وجنوب البلاد فى التحسن النسبي ،مع ارتفاع درجات الحرارة قرب مستويات الصفر ،الأمر الذي يساعد حاليا فى عمليات إعادة تشغيل مصافي التكرير فى ولاية تكساس.

وكانت مصافي التكرير و معظم منصات إنتاج النفط قد توقفت تماما عن العمل فى ولاية تكساس بعد هبوط درجات الحرارة إلى 18 درجة تحت الصفر ،فى أمر لم يحدث منذ عام 1989.

وتمثل المصافي فى تكساس خمس إنتاج التكرير فى الولايات المتحدة ،وعودة عمليات التشغيل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة ، سوف تساعد كثيرا فى تزايد معدلات السحب من المخزونات ، الأمر الذي ينهي حدوث تكدس وتراكم فى مخزونات الخام الأمريكية.