الاقتصاد

الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي وارتفاع عائد السندات الأمريكية يكبح الخسائر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل آمال تعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من التوقعات خلال العام الجاري ، خاصة مع توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية من معظم أنحاء العالم ، ويكبح الخسائر ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام.

 

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 90.21 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.34 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.57 نقطة. 

 

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى أوروبا والولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم،فقد مؤشر الدولار نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

 

مع توالي البيانات الاقتصادية فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى أوروبا والصين والولايات المتحدة ، زادت آمال تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس بأسرع من التوقعات خلال العام الجاري ، الأمر الذي يعزز المعنويات فى الأسواق إقبالا على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

 

يأتي هذا مع استمرار ضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بجانب تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم دول العالم ، خاصة فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي استطاعت تطعيم أكثر من 15 مليون شخص من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

 

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 4% ، ليواصل صعوده القوي لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.394%.

 

ويقول الخبراء أن عوائد السندات المرتفعة قد تدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم إلى السندات ، وهو ما قد ينذر باندلاع عمليات بيع مفتوحة فى أسواق وول ستريت فى الجلسات القليلة المقبلة ،وهو ما سوف يصب فى صالح ارتفاع العملة الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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