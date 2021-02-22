مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 9077.62 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 8.35 نقاط ليقفل عند مستوى 9077.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، وأسلاك، والفخارية، والسعودي الفرنسي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.88%.

فيما كانت أسهم شركات مدينة المعرفة، ودار الأركان، والجزيرة، وجازاكو، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، وصدر، وتبوك الزراعية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 405.97 نقاط ليقفل عند مستوى 27502.22 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألفًا سهم تقاسمتها 1825 صفقة.