"زين" تتغنّى بحُب الكويت في عملها الوطني الجديد "غنّوا لحَلاها: مِن زين لِي زين لأزيَن"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عملها الوطني للعام 2021 "غنّوا لحَلاها: مِن زين لِي زين لأزيَن"، وهو العمل الفني الجميل الذي شهد مُشاركة الفنان القدير سليمان القصّار، والوجوه الوطنية الشابة حنين الكندري وناصر المشاري، وتغنّى بكلمات الشاعر ساهر وألحان الفنان بشّار الشطي، ومن إخراج خالد الرفاعي وبمُشاركة كوكبة من أبناء وبنات الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أطلقت عملها الجديد كعادتها السنوية احتفالاً بالأعياد الوطنية لدولة الكويت التي يعيشها الشعب الكويتي في شهر فبراير من كل عام، خاصةً وأن هذا العام يشهد الذكرى الـ 60 على استقلال الكويت والذكرى الـ 30 على تحريرها، حيث جسّد العمل أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلماته الرائعة وألحانه الجميلة التي لامست الحس الوطني، وقد حاز العمل على مُشاهدات فاقت المليون مُشاهدة خلال الأيام الأولى من إطلاقه على قناة زين الرسمية في YouTube.

وأوضحت زين أن الظروف الحالية التي تعيشها الكويت والعالم أجمع قد ألهماها لاختيار لحنٍ ذو إيقاعٍ سريعٍ ومُبهج ممزوجٍ مع كلماتٍ مُتفائلة بمُستقبل الوطن، بحيث يقوم الفنان القدير سليمان القصّار - الذي يشتهر محلياً بإبداعه المُتفرد بزفّات الأعراس – خلال العمل بزف "العروس" الكويت والتغنّي بجمالها في ألحانٍ مُبهجة مصحوبة بأجواء الأعراس الكويتية، كما قامت الشركة باختيار الفنانين الشباب حنين الكندري وناصر المشاري لتأدية بعض فقرات العمل إيماناً منها بموهبة وإبداع الشباب الكويتي التي لا تعرف الحدود.

وبيّنت الشركة أنها نظّمت حفلاً افتراضياً مُباشرةً على الهواء عبر حسابها الرسمي في الإنستغرام احتفاءً بإطلاق عملها الوطني الجديد، حيث استقطب الحفل عدداً كبيراً من مُتابعيها وعملائها الذين حرصوا على المُتابعة والتعرف على قصة إعداد العمل وراء الكواليس، بالإضافة إلى المُشاركة في الفقرات الترفيهية والوطنية المُتميزة التي قدّمها الإعلامي المُتميز "حمد قلم"، كما قامت زين بتوزيع العديد من الجوائز القيمة والأجهزة الذكية والاكسسوارات وغيرها على المُشاركين في فقرات الحفل، حيث حرصت الشركة كل الحرص على الاحتفال بالأعياد الوطنية عملائها والشعب الكويتي كافةً بشكل افتراضي التزاماً بالإرشادات الحكومية ودعماً للجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الصفوف الأمامية في حماية صحة وسلامة المجتمع.

وأكدت زين أنها تحرص دائماً على المُشاركة في فرحة وبهجة الأعياد الوطنية في شهر فبراير من كُل عام بشكل مُتميز ومتفرّد، مُبينةً أن العمل الوطني لهذا العام قد لاقى استحساناً كبيراً في الأيام القليلة الأولى من إطلاقه، ولامست كلماته وألحانه الحس الوطني في هذه المناسبة الغالية.

وانتهزت زين هذه الفرصة لتُعبّر عن شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني، وعلى رأسهم الفنان القدير سليمان القصّار والفنانين الشباب حنين الكندري وناصر المشاري على الأداء المُتفرد، والشاعر ساهر الذي أبدع بكتابة كلمات العمل، والفنان بشّار الشطي على الألحان الجميلة في العمل، والإخراج المُتميز للمخرج خالد الرفاعي، والتوزيع الموسيقي لنجم، والمكساج لربيع الصيداوي، والتسجيل الصوتي لأحمد الحاتي، واختيار المواهب لشركة فكرة للإنتاج الفني، والإخراج الفني لسارة المهنا، وإخراج التصوير لمحمد سمير، وفريق شركة Joy للإنتاج الفني ممثلةً بالسيدة مي الصالح، وفريق مجموعة PH All Over.

ونوهت الشركة أن هذا العمل يُرسّخ من جهودها الحثيثة في تحقيق المشاركة الفاعلة للمجتمع، حيث تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فهي حريصة على الدعم المتواصل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، ومع النجاح الذي وجده هذا العمل الوطني، تؤكد زين بأن احتفالاتها الوطنية لطالما ارتكزت على لمس المشاعر والإلهام والحس الوطني في ذات الوقت، وهذا العمل يرسخ من انتهاجها لهذا المسار، لكونه يحمل رسالة الشركة في التزاماتها الاجتماعية.

يمكن مشاهدة العمل من خلال زيارة الرابط التالي: