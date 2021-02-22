«وول ستريت» تحت ضغوط أسهم التقنية وبوينج.. تراجع أسهم أوروبا

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن سجل ستاندرد آند بورز أول أسبوع خسارة له في ثلاثة. وأشارت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي إلى انخفاض افتتاحي بنحو 160 نقطة. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 0.6% وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1%. وتلقت الاسواق ضغوطاً من تراجع بوينج 3% وأسهم التقنية. وجاءت الحركة في العقود الآجلة بعد أن قطعت ستاندرد آند بورز وناسداك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين مع خسارة 0.7% و1.6% على التوالي الأسبوع الماضي. حقق مؤشر داو الممتاز مكاسب بنسبة 0.1% في نفس الفترة، بدعم من كاتربيلر وجيه بي مورجان. خسرت أسهم تيسلا 3% في تداول ما قبل السوق بعد انخفاض 4% الأسبوع الماضي. كما انخفضت آبل ومايكروسوفت في التعاملات المبكرة. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 1.34%، بالقرب من أعلى مستوى له منذ فبراير 2020. إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين إذ تسببت مخاوف بشان مخاطر ارتفاع التضخم جراء قفزة في أسعار السلع الأولية في تخفيف التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي مدفوع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، مدفوعا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والأغذية والمشروبات. وهبط المؤشر داكس القياسي الألماني بأكبر وتيرة بين نظرائه الأوربيين، إذ هوى 1.1 بالمئة. وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، إذ يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج من إجراءات العزل العام الهادفة لمنع انتشار كوفيد-19 في مسعى لإعادة فتح الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة تدريجيا. وجميع الأنظار على خطاب تلقيه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بشأن الاستقرار والتنسيق الاقتصادي والحوكمة في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وعلى صعيد الشركات، خسر سهم شركة صناعة مكونات السيارات فوريسيا 1.5 بالمئة حتى بعد أن استهدفت الشركة مبيعات قرب 25 مليار يورو (30.29 مليار دولار) وهامش تشغيل يزيد عن ثمانية بالمئة للمبيعات بحلول 2025. (رويترز)

التقييمات