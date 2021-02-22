شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: شينجيانج «مثال ساطع» على التقدم في مجال حقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، الاثنين، أن طريقة تعامل الصين مع الأقليات في شينجيانج والتبت «مثال ساطع» على تقدمها في مجال حقوق الإنسان، في الوقت الذي تنظر فيه دول غربية في اتخاذ إجراءات ضد بكين بشأن ما قالت إنه « القمع الذي يُمارس ضد أقلية الأويجور».

وخلال منتدى حول العلاقات الأمريكية الصينية في بكين، قال وانج في كلمة إن «الأماكن التي تسكنها الأقليات العرقية مثل شينجيانج والتبت تبرز كأمثلة ساطعة على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان».