الاقتصاد

منصور بن زايد يتفقد عدداً من الأجنحة في «آيدكس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مساء الإثنين، بجولة في معرض «آيدكس 2021».
وتفقد سموّه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وتحدث سموّه إلى العارضين في التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.
رافق سموّه، فارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة. (وام)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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