شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يتفقد عدداً من الأجنحة في «آيدكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مساء الإثنين، بجولة في معرض «آيدكس 2021».

وتفقد سموّه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وتحدث سموّه إلى العارضين في التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.

رافق سموّه، فارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة. (وام)