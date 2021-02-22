شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتكفل بعلاج طفلة عراقية تعاني مرضاً نادراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج طفلة عراقية عمرها عام ونصف تعاني ضمور العضلات الشوكي.

وكانت والدة الطفلة لافين إبراهيم بثت فيديو استغاثة إلى سموه، لعلاج طفلتها في مستشفى الجليلة، وقالت إن طفلتها تعاني مرضاً نادراً وضموراً في العضلات قد يصل إلى القصبات الهوائية ويحولها إلى «دمية».

وبحسب المعلومات الأولية فان العلاج يعد من أغلى العلاجات في العالم وقد تصل تكلفته إلى 8 ملايين درهم.

وربطت الأم مناشدتها إلى سموه بمسبار الأمل وقالت: وصلت إلى الإمارات عندما وصل مسبار الأمل إلى المريخ»، و«أملي» ان أجد حاجتي عندكم، ووجدتها عند سموه بالفعل.