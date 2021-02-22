شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 22-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الاثنين 22-2-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو فاستقر عند 4.54 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو.

وعالميا، قلص الدولار خسائره في التعاملات الأوروبية المبكرة بعد أن بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملتي أستراليا ونيوزيلندا إذ ارتفعت عوائد السندات في ظل إحراز تقدم في برامج التحصين من كورونا وتوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والتضخم.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام وثمانية أشهر على الترتيب.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.54 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.17 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 216.77 ريال سعودى مقابل سعره أمس 215.31 ريال.

كما ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 216.77 ريال بما يعادل 57.80$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 198.71 ريال بما يعادل 52.98$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 189.68 ريال بما يعادل 50.57$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 162.58 ريال بما يعادل 43.35$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 126.45 ريال بما يعادل 33.72$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 108.39 ريال بما يعادل 28.90$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,742 ريال بما يعادل 1,798$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,517 ريال بما يعادل 404.59$

سعر كيلو الذهب

بنحو 216,771 ريال بما يعادل 57,797$