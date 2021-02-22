شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبى وقطر بجلسة الاثنين.. وارتفاع البحرين وأبوظبي والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.09% خاسراً 8.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9077.62 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.98% خاسراً 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2542.62 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 1.77% خاسراً 181.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10084.79 نقطة، ونزل مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.130% خاسراً 4.758 نقطة ليغلق عند مستوى 3561.204 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.13% رابحاً 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1487.79 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.09% رابحاً 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.525 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.934 مليار درهم، وزادت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسراً 8.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9077.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.5% رابحاً 405.97 نقطة ليغلق عند مستوى 27502.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 382.5 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.51%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 5.87%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.75%.

وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.93%، وتراجع 98 سهماً على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 5.88%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 3.84%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 914.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.98% خاسراً 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2542.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 113 مليون سهم محققة ما قيمته 200.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2921 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.89%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.25%، وتراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.63%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 1.77% خاسراً 181.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10084.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 176.1 مليون سهم بقيمة 437.1 مليون ريال عبر تنفيذ 10984 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.11%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها خلال الثلاث الجلسات الماضية، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.130% خاسراً 4.758 نقطة ليغلق عند مستوى 3561.204 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال عبر تنفيذ 610 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 7.14%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 1.02%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 0.64%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 8.11%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 4.26%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 502.1 ألف ريال عماني.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.13% رابحاً 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1487.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.36% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.08%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 8.40% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 7.69%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.96% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.89% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.96%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 9.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.58 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% رابحاً 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6226.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4659.96 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 6.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4842.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 178.6 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9117 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.83%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.51%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحاً 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.525 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.934 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 151.7 مليون سهم، بقيمة 923.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 3228 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.66%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.58%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.7%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.87%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم " شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.87%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 260.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.67%.